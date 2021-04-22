***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 12:31
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
22 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930494
BIST
12:391.336
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482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:37
|FORMT
|1,16
|4.764.603
|% 16,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|1.255.958
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.343.512
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.096.999
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|50.047.899
|% -9,80
|
|EKGYO
|1,79
|178.575.551
|% -1,10
|
|TUREX
|11,08
|94.878.673
|% -5,30
|
|MTRKS
|42,94
|85.962.816
|% -2,10
|
|PGSUS
|60,70
|74.597.554
|% -0,16
|
|QUAGR
|24,04
|73.847.811
|% -3,61
|
|IHLGM
|0,99
|36.558.059
|% -1,98
|
|PEKGY
|1,28
|38.615.206
|% -3,03
|
|ODAS
|2,38
|36.616.909
|% -2,86
|
|HDFGS
|4,24
|47.131.546
|% 2,91
|
|TUREX
|11,08
|94.878.673
|% -5,30
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2830
|8,2887
|% 1,34
|
|Euro
|9,9725
|9,9791
|% 1,14
|
|Sterlin
|11,4933
|11,5509
|% 1,16
|
|Frank
|9,0174
|9,0717
|% 1,47
|
|Riyal
|2,2059
|2,2170
|% 1,42
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-5,70
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.201
|46,00
|
|Tam
|3.134
|3.215
|43,30
|
|Yarım
|1.515
|1.555
|20,94
|
|Çeyrek
|760
|778
|10,47
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|-0,44
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