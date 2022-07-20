***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.07.2022 14:14
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046877
BIST
15:292.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,90
|Açılış
|: 2.514
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|Önceki Kapanış
|: 2.502
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2.525
En Düşük
2.499
15:2917,5927
En Yüksek
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|Açılış
|: 17,7450
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|Önceki Kapanış
|: 17,6100
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17,6025
En Düşük
17,4800
15:2917,9401
En Yüksek
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|: -0,16%
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|Açılış
|: 18,0600
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|Önceki Kapanış
|: 18,0100
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18,0673
En Düşük
17,9017
15:29968,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,63
|Açılış
|: 968,86
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|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:27
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|13.911.966
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|29.945.491
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.762.908
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,59
|118.123.848
|% -8,22
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.227,40
|70.213.496
|% -6,74
|
|GLRYH
|3,60
|121.522.135
|% -6,49
|
|KZBGY
|77,75
|13.734.302
|% -4,44
|
|THYAO
|50,50
|2.557.618.218
|% -1,17
|
|SISE
|21,14
|1.434.288.028
|% -0,19
|
|EREGL
|27,94
|860.355.460
|% 0,87
|
|SASA
|42,58
|756.259.340
|% 1,82
|
|KCHOL
|35,14
|735.876.179
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,97
|661.954.426
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|470.110.975
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|152.086.522
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,53
|501.744.509
|% 0,00
|
|TSKB
|2,25
|215.574.225
|% 1,81
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5821
|17,5927
|% 0,19
|
|Euro
|17,9240
|17,9401
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,9870
|21,0923
|% -0,03
|
|Frank
|18,0602
|18,1690
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,19
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,87
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|20,00
|
|Tam
|6.583
|6.641
|10,00
|
|Yarım
|3.208
|3.245
|4,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,82
|