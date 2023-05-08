***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.05.2023 11:19
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023 03.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.05.2023
Tescil Tarihi
05.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.05.2023- 10826
Açıklamalar
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2023 dönemi Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 5 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiş olup 8 Mayıs 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147919
BIST
12:324.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 24,93
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:3219,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:3221,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0196
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:321.269,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.269,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:32
|BURCE
|75,40
|43.796.670
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.812.523
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.511.982
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.579.394
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.333.916
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.937.802
|% -9,94
|
|FENER
|50,90
|173.313.588
|% -9,27
|
|KERVT
|8,09
|28.222.316
|% -8,59
|
|KRDMD
|14,03
|1.298.426.747
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|942.147.461
|% 1,54
|
|EUPWR
|67,60
|795.373.171
|% -3,43
|
|THYAO
|126,10
|743.068.854
|% 0,48
|
|KOZAL
|16,03
|585.975.700
|% -1,96
|
|KRDMD
|14,03
|1.298.426.747
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,28
|281.669.277
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,84
|427.086.102
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,03
|585.975.700
|% -1,96
|
|EREGL
|30,42
|942.147.461
|% 1,54
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5019
|19,5063
|% -0,04
|
|Euro
|21,5150
|21,5197
|% 0,09
|
|Sterlin
|24,5768
|24,7000
|% 0,00
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1861
|5,2121
|% -0,04
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|2,55
|
|Cumhuriyet
|9.211
|9.350
|-2,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.290
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|1,24
|