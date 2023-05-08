***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2023 03.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.05.2023Tescil Tarihi05.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.05.2023- 10826AçıklamalarPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2023 dönemi Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 5 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiş olup 8 Mayıs 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147919BIST