***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.12.2020 tarih ve 2020-34 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016-2020'den 2020-2024'e uzatılmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesi madde 6 da yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin Kanun ve Kurul Karar tarih ve sayısının değiştirilmesini içeren Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil metni 23.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 06.01.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.Şirketimizin 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930492BIST