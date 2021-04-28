***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2021 15:17
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadili 28 Nisan 2021 tarihli ve 10318 nolu ticaret sicil gazetesi ilanı ile tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931698
BIST
16:331.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,50
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:338,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:339,9130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:33466,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,27
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:33
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.598
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.359
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,84
|73.745.263
|% -9,18
|
|PENGD
|3,59
|50.138.518
|% -8,42
|
|EREGL
|19,16
|865.742.726
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|THYAO
|12,04
|530.348.380
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.027.369
|% 0,00
|
|GWIND
|4,89
|452.614.283
|% -6,86
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2034
|8,2071
|% 0,03
|
|Euro
|9,9052
|9,9130
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,3513
|11,4083
|% -0,31
|
|Frank
|8,9275
|8,9813
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1808
|2,1917
|% -0,10
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-8,62
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|0,71
|