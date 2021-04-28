***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2021 15:27
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/04/2021 28/04/2021 10318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931705
BIST
16:451.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -9,72
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:458,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:459,9152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0179
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:45467,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,90
|Açılış
|: 467,18
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:43
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.732.586
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.778.371
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.681.087
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.033.463
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,88
|74.785.775
|% -9,07
|
|PENGD
|3,59
|50.513.591
|% -8,42
|
|EREGL
|19,10
|876.987.348
|% -1,80
|
|KRDMD
|7,11
|668.181.023
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|621.325.858
|% -0,14
|
|PETKM
|6,44
|545.185.911
|% -1,23
|
|THYAO
|12,04
|537.595.116
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.766.741
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|668.181.023
|% 0,00
|
|GWIND
|4,88
|455.127.791
|% -7,05
|
|GARAN
|7,11
|621.325.858
|% -0,14
|
|PETKM
|6,44
|545.185.911
|% -1,23
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2022
|8,2089
|% 0,05
|
|Euro
|9,9033
|9,9112
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,3546
|11,4115
|% -0,28
|
|Frank
|8,9236
|8,9773
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1808
|2,1917
|% -0,10
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|