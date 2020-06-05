***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 259.618.771 270.647.760Satışların Maliyeti4 -242.723.514 -256.912.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.895.257 13.734.768BRÜT KAR (ZARAR)16.895.257 13.734.768Genel Yönetim Giderleri4 -8.073.670 -9.840.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 23.658.460 25.119.302Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -20.373.563 -16.203.895ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.106.484 12.809.302Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4 6.927.963 19.866Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4 -1.270.453 2.563TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.141.616 680.966Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 0 27.869FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.905.610 13.540.566Finansman Gelirleri4 5.874.126 3.831.964Finansman Giderleri4 -18.963.179 -14.558.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.816.557 2.813.862Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.996.018 -807.200Dönem Vergi (Gideri) Geliri4 -43.014 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4 -3.953.004 -807.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.820.539 2.006.662DÖNEM KARI (ZARARI)1.820.539 2.006.662Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -272.023 -960.219Ana Ortaklık Payları21 2.092.562 2.966.881Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-91.584.200 39.076.826Dönem Karı (Zararı)1.820.539 2.006.662Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.102.497 32.784.207Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.709.044 6.646.032Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler613.841 -1.489.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.311.145 -701.110Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -555.688 -107.644Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.141.616 -680.966Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.089.053 10.726.704Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.874.126 -3.831.964Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.963.179 14.558.668Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.647.455 16.066.122Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 27.869İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 0 27.869Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.996.018 807.200Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler47.086 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler47.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-162.155.058 8.390.824Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -4.608 2.563Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.042.803 126.477.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.686.801 111.764İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 13.356.002 126.365.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.544.559 5.913.328İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22 7.256.815 -1.506.322İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.712.256 7.419.650Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-181.702.696 -160.931.396Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -181.702.696 -160.931.396Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 4.092.971 23.825.607Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.225.238 -20.890.017Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.156.175 -15.035.631İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 51.583 -1.090.025İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -3.207.758 -13.945.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.631.093 13.903.641Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-759.561 2.267.931Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 -759.561 2.267.931Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-905.767 -2.272.800İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 -108.744 1.325.952İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-797.023 -3.598.752Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 10.183.740 38.475.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.896.179 -3.345.034Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.242.518 -3.816.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.346.339 471.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.232.022 43.181.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -5.163.560 -2.666.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.188.618 -1.438.068YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.879.832 -1.490.208Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-6.223.866 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri56.748 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri56.748 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-712.714 -1.490.208Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-712.714 -1.142.671Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -347.537FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.646.608 14.785.040Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri81.903.339 63.860.004Kredilerden Nakit Girişleri7 81.903.339 63.860.004Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.041.033 -44.185.400Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -30.041.033 -44.185.400Ödenen Faiz-7.696.075 -6.183.834Alınan Faiz1.480.377 1.294.270YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.817.424 52.371.658Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.101.302 2.303.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.716.122 54.675.404DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 105.056.111 52.401.730DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 53.339.989 107.077.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 53.339.989 105.056.111Finansal Yatırımlar6 8.242 3.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.242 3.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 8.242 3.634Ticari Alacaklar206.016.874 221.059.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,22 6.994.137 8.680.938İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 199.022.737 212.378.739Diğer Alacaklar22.988.862 24.534.689İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 3.678.679 10.935.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.310.183 13.599.195Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar722.436.700 540.734.004Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 722.436.700 540.734.004Stoklar9 126.496.480 130.589.451Peşin Ödenmiş Giderler21.846.833 18.503.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 21.846.833 18.503.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar74.035 529.367Diğer Dönen Varlıklar25.811.014 15.110.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.811.014 15.110.110ARA TOPLAM1.179.019.029 1.056.120.784TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.179.019.029 1.056.120.784DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar87.787 86.519İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar87.787 86.519Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 1.326.951Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 282.864.413 282.864.413Maddi Duran Varlıklar14 23.728.769 61.010.550Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 287.146 314.912Peşin Ödenmiş Giderler156.964 274.818İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 156.964 274.818Ertelenmiş Vergi Varlığı680.004Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar3.106.978 2.035.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR310.232.057 348.594.164TOPLAM VARLIKLAR1.489.251.086 1.404.714.948KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar240.633.504 187.308.969İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 240.633.504 187.308.969Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25.862.218 25.630.072İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 25.862.218 25.630.072Ticari Borçlar232.636.733 235.792.908İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,22 684.299 632.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 231.952.434 235.160.192Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 14.018.180 11.387.087Diğer Borçlar8.132.778 9.038.545İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 719 109.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.132.059 8.929.082Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8.975.296 9.734.857Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 8.975.296 9.734.857Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)273.117.990 262.934.250İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 273.117.990 262.934.250Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü699.911 1.114.583Kısa Vadeli Karşılıklar18.792.618 25.483.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.685.374 9.597.017Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.107.244 15.886.798ARA TOPLAM822.869.228 768.425.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER822.869.228 768.425.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar96.097.151 108.712.938İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 96.097.151 108.712.938Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19.476.264 20.047.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 19.476.264 20.047.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.321.707 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.895.122 128.760.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER942.764.350 897.185.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar551.642.457 506.193.663Ödenmiş Sermaye18 110.000.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.498.280 1.498.280Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -62.334.320 -62.334.320Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu18 -2.467.990 -8.691.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)237.141.698 200.009.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.698.468 -1.595.783Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 -101.224 -101.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.597.244 -1.494.559Yabancı Para Çevrim Farkları18 238.840.166 201.605.115Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.960.750 13.960.750Yasal Yedekler18 13.960.750 13.960.750Diğer Özkaynak Payları18 -13.842.938 -13.842.938Diğer Yedekler18 5.851.513 5.851.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 259.742.902 256.199.568Net Dönem Karı veya Zararı21 2.092.562 3.543.334Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -5.155.721 1.336.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR546.486.736 507.529.697TOPLAM KAYNAKLAR1.489.251.086 1.404.714.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139Transferler463.624 20.870.791 -21.334.415 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-232.247 20.987.643 2.966.881 23.722.277 -962.830 22.759.447Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler18 110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.224 -1.408.128 194.768.162 13.760.406 0 2.393.923 255.735.944 2.966.881 517.212.653 22.178.933 539.391.586Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697Transferler3.543.334 -3.543.334Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-102.685 37.235.051 2.092.562 39.224.928 -272.023 38.952.905Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.223.866 6.223.866 0 6.223.866Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 -6.219.732 -6.219.732Dönem Sonu Bakiyeler18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -2.467.990 -101.224 -1.597.244 238.840.166 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 259.742.902 2.092.562 551.642.457 -5.155.721 546.486.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.820.539 2.006.662DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-102.685 -232.247Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-128.356 -290.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.671 58.062Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25.671 58.062Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar37.235.051 20.987.643Yabancı Para Çevrim Farkları37.235.051 20.987.643Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)37.235.051 20.987.643DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.132.366 20.755.396TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.952.905 22.762.058Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-272.023 -960.219Ana Ortaklık Payları39.224.928 23.722.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849623BIST