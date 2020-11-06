***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 566.602.775 822.158.661 117.180.079 284.263.464Satışların Maliyeti4 -605.409.738 -779.628.720 -184.485.897 -261.317.088TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-38.806.963 42.529.941 -67.305.818 22.946.376BRÜT KAR (ZARAR)-38.806.963 42.529.941 -67.305.818 22.946.376Genel Yönetim Giderleri4 -25.593.040 -26.721.707 -8.018.766 -10.327.566Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 100.719.302 37.136.841 60.327.650 -4.435.413Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -85.652.639 -26.385.798 -52.496.785 -504.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-49.333.340 26.559.277 -67.493.719 7.678.928Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4 9.499.298 91.186 2.570.676 53.383Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4 -137.670 -6.324 400.490 -3.446TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.218.241 981.684 46.630 -71.925Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 0 460.471 0 214.193FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-38.753.471 28.086.294 -64.475.923 7.871.133Finansman Gelirleri4 14.706.719 14.870.420 5.311.112 2.294.271Finansman Giderleri4 -70.914.266 -38.295.133 -33.921.054 -4.599.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-94.961.018 4.661.581 -93.085.865 5.565.445Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.261.854 -1.582.775 195.770 -2.475.166Dönem Vergi (Gideri) Geliri4 -7.688 -1.959.626 -446 -1.959.626Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4 -4.254.166 376.851 196.216 -515.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-99.222.872 3.078.806 -92.890.095 3.090.279DÖNEM KARI (ZARARI)-99.222.872 3.078.806 -92.890.095 3.090.279Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -1.300.267 -486.388 -728.045 264.424Ana Ortaklık Payları21 -97.922.605 3.565.194 -92.162.050 2.825.855Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.098.604 -16.479.643Dönem Karı (Zararı)-99.222.872 3.078.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler209.723.399 63.750.437Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 5.034.165 6.561.244Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.995.731 19.145.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 13.211.026 21.092.704Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.946 -965.205Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.218.241 -981.684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.308.827 23.424.713Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.077.129 -14.870.420Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.385.956 38.295.133Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler133.879.787 12.575.419Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 460.471İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 0 460.471Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.261.854 1.582.775Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.493.880 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler57.552 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.551.432 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.933.847 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler37.670.762 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-160.035.880 -47.270.870Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -5.162 752Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.162.353 114.092.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -41.184 995.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -50.121.169 113.097.458Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.932.820 5.957.674İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22 10.743.861 -2.114.986İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.188.959 8.072.660Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-315.848.860 -209.833.811Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -315.848.860 -209.833.811Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 8.243.120 47.334.562Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.853.243 3.870.251Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.896.028 -41.767.898İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 5.090.908 -2.525.315İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -40.986.936 -39.242.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 16.464.018 6.458.981Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.570.074 -5.504.001Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 1.570.074 -5.504.001Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.948.806 51.873İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 3.207.860 -812.844İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.740.946 864.717Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 206.757.413 27.705.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.186.485 4.363.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.960.513 -5.149.133Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.774.028 9.512.176Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-49.535.353 19.558.373Ödenen Temettüler-885.834 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -24.525.320 -34.599.948Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.152.097 -1.438.068YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.519.145 -33.886.231Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri6.933.847 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-6.420.773 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -32.517.290Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.995.980 958.302Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.796.499 957.794Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri199.481 508Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.191.341 -2.327.243Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.187.007 -2.264.855Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.334 -62.388Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 8.201.432 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.529.994 87.140.277Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri269.395.095 125.826.873Kredilerden Nakit Girişleri7 269.395.095 125.826.873Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-203.556.274 -21.850.336Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -203.556.274 -21.850.336Ödenen Faiz-28.385.956 -21.469.093Alınan Faiz3.077.129 4.632.833YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.049.465 36.774.403Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.633.984 847.804NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.415.481 37.622.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 105.056.111 52.401.730DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 80.640.630 90.023.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 80.640.630 105.056.111Finansal Yatırımlar6 8.796 3.634 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.796 3.634 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar8.796 3.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar271.222.030 221.059.677 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,22 8.722.122 8.680.938İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 262.499.908 212.378.739Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar5.600.601 24.534.689 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 191.633 10.935.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.408.968 13.599.195Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar856.582.864 540.734.004 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 856.582.864 540.734.004Türev AraçlarStoklar9 122.346.331 130.589.451Peşin Ödenmiş Giderler10 21.016.430 18.503.741 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.410.600 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19.605.830 18.503.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar37.514 529.367Diğer Dönen Varlıklar31.503.321 15.110.110 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar31.503.321 15.110.110ARA TOPLAM1.388.958.517 1.056.120.784 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.388.958.517 1.056.120.784 0DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar87.787 86.519 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar87.787 86.519Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 0 1.326.951Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 276.214.413 282.864.413Maddi Duran Varlıklar14 23.858.760 61.010.550 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 165.083 314.912 0Peşin Ödenmiş Giderler615.372 274.818 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 615.372 274.818Ertelenmiş Vergi Varlığı0 680.004Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar5.095.152 2.035.997Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR306.036.567 348.594.164 0TOPLAM VARLIKLAR1.694.995.084 1.404.714.948 0KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar264.641.007 187.308.969 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 264.641.007 187.308.969 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.656.528 25.630.072 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 49.656.528 25.630.072 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar199.896.880 235.792.908 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,22 5.723.624 632.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 194.173.256 235.160.192Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 27.851.105 11.387.087Diğer Borçlar17.987.351 9.038.545 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 3.317.323 109.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.670.028 8.929.082Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11.304.931 9.734.857 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 11.304.931 9.734.857Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 469.691.663 262.934.250 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)469.691.663 262.934.250Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü802.374 1.114.583Kısa Vadeli Karşılıklar17.030.581 25.483.815 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.832.693 9.597.017Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.197.888 15.886.798Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.058.862.420 768.425.086 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.058.862.420 768.425.086 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar106.617.843 108.712.938 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 106.617.843 108.712.938 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.437.516 20.047.227 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.437.516 20.047.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.466.067 0Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.521.426 128.760.165 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.186.383.846 897.185.251 0ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar514.937.866 506.193.663 0Ödenmiş Sermaye18 200.000.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.498.280 1.498.280Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -62.334.320 -62.334.320Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu18 0 -8.691.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.776.242 -1.595.783 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.776.242 -1.595.783 0Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 -101.224 -101.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.675.018 -1.494.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)300.656.998 201.605.115 0Yabancı Para Çevrim Farkları18 300.656.998 201.605.115Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.950.112 13.960.750 0Yasal Yedekler18 13.950.112 13.960.750Diğer Özkaynak Payları18 -13.842.938 -13.842.938Diğer Yedekler18 5.851.513 5.851.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 168.857.068 256.199.568Net Dönem Karı veya Zararı21 -97.922.605 3.543.334Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -6.326.628 1.336.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR508.611.238 507.529.697 0TOPLAM KAYNAKLAR1.694.995.084 1.404.714.948 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 1.431.009 -62.334.320 0 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139Transferler21.334.415 -21.334.415 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-343.075 22.010.670 3.565.194 25.232.789 -486.388 24.746.401Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler67.271 663.968 -13.842.938 3.457.590 -9.654.109 -21.454.716 -31.108.825Dönem Sonu Bakiyeler18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.518.956 195.791.189 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.565.194 509.069.056 1.200.659 510.269.715Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697Transferler3.543.334 -3.543.334Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-180.459 99.051.883 -97.922.605 948.819 -1.300.267 -351.448Sermaye Arttırımı90.000.000 -90.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-10.638 -10.638 -10.638Kar Payları-885.834 -885.834 -885.834Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış8.691.856 8.691.856 0 8.691.856Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 -6.362.395 -6.362.395Dönem Sonu Bakiyeler18 200.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.675.018 300.656.998 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -97.922.605 514.937.866 -6.326.628 508.611.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-99.222.872 3.078.806 -92.890.095 3.090.279DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-180.459 -343.075 11.422 6.300Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.574 -428.844 14.277 7.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45.115 85.769 -2.855 -1.575Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri45.115 85.769 -2.855 -1.575Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar99.051.883 22.010.670 41.203.860 -5.203.312Yabancı Para Çevrim Farkları99.051.883 22.010.670 41.203.860 -5.203.312Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)99.051.883 22.010.670 41.203.860 -5.203.312DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.871.424 21.667.595 41.215.282 -5.197.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-351.448 24.746.401 -51.674.813 -2.106.733Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.300.267 -486.388 -728.045 264.424Ana Ortaklık Payları948.819 25.232.789 -50.946.768 -2.371.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886916BIST