***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 739.213.003 1.030.180.634Satışların Maliyeti22 -804.022.032 -977.907.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-64.809.029 52.272.690Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)-64.809.029 52.272.690Genel Yönetim Giderleri23 -35.314.770 -42.599.653Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 87.838.044 112.166.381Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -74.063.519 -90.934.914ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-86.349.274 30.904.504Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 13.560.528 10.820.975Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -289.085 -121.157TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.309.592 1.243.679Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 0 270.891FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-71.768.239 43.118.892Finansman Gelirleri27 17.259.431 18.602.050Finansman Giderleri27 -83.932.805 -61.426.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-138.441.613 294.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.474.244 2.898.143Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.713.760 -1.264.402Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -2.760.484 4.162.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-142.915.857 3.192.320DÖNEM KARI (ZARARI)-142.915.857 3.192.320Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 -742.726 -351.014Ana Ortaklık Payları29 -142.173.131 3.543.334Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -1,07000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.307.028 -3.258.288Dönem Karı (Zararı)-142.915.857 3.192.320Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler115.576.416 42.585.501Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 6.938.633 8.818.172Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.249.550 3.870.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 2.570.583 6.255.046Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -11.441 -1.140.906Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.309.592 -1.243.679Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.062.409 27.932.568Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -3.971.460 -6.459.282Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 41.033.869 34.391.850Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler41.340.380 15.797.629Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.051.012 -10.615.566Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -4.051.012 -10.615.566Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -270.891İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 0 -270.891Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 4.474.244 -2.898.143Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.567.460 -48.729Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-16.028 -168.728Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.551.432 119.999Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-7.769.473 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler37.899.145 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-71.465.504 -24.025.341Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -6.887 1.158Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.316.281 155.216.323İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8,30 -896.607 3.868.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -10.419.674 151.347.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.128.162 193.355İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9,30 10.734.513 -7.292.962İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 9.393.649 7.486.317Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-282.448.672 -246.952.463Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)12 -282.448.672 -246.952.463Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 14.805.921 25.454.907Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -557.881 18.827.936Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.172.188 4.837.696İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,30 27.527.530 -2.283.937İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -56.699.718 7.121.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 4.988.314 4.224.995Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8.827.375 -9.509.560Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)12 8.827.375 -9.509.560Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.440.189 810.283İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9,30 1.175.718 -703.381İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.264.471 1.513.664Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 167.890.321 36.232.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.956.123 -13.362.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.670.138 -5.789.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)45.626.261 -7.572.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-98.804.945 21.752.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -14.349.549 -20.762.540Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.152.534 -4.248.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI438.339 -43.893.330Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-6.420.773İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -46.537.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri322.014 1.202.764Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 319.772 1.202.764Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 2.242 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.659.734 -3.308.635Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -1.654.624 -3.245.739Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -5.110 -62.896Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 8.201.432 4.750.001Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -4.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.245.906 98.730.645Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri342.574.576 287.911.654Kredilerden Nakit Girişleri7 342.574.576 287.911.654Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.380.427 -161.248.441Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -243.380.427 -161.248.441Ödenen Temettüler21 -885.834 0Ödenen Faiz27 -41.033.869 -34.391.850Alınan Faiz27 3.971.460 6.459.282YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.622.783 51.579.027Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.975.246 1.075.354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.647.537 52.654.381DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 105.056.111 52.401.730DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 54.408.574 105.056.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 54.408.574 105.056.111Finansal Yatırımlar6 10.521 3.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.521 3.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar10.521 3.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar232.375.958 221.059.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,30 9.577.545 8.680.938İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 222.798.413 212.378.739Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.405.259 24.534.689İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,30 200.981 10.935.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.204.278 13.599.195Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar823.182.676 540.734.004Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 823.182.676 540.734.004Türev Araçlar0 0Stoklar10 115.783.530 130.589.451Peşin Ödenmiş Giderler11 18.687.326 18.503.741İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.687.326 18.503.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 37.951 529.367Diğer Dönen Varlıklar20 27.077.845 15.110.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27.077.845 15.110.110ARA TOPLAM1.275.969.640 1.056.120.784TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.275.969.640 1.056.120.784DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar87.787 86.519İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 87.787 86.519Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 0 1.326.951Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 281.506.054 282.864.413Maddi Duran Varlıklar15 20.280.246 61.010.550Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 118.019 314.912Peşin Ödenmiş Giderler649.114 274.818İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 649.114 274.818Ertelenmiş Vergi Varlığı28 33.145.622 35.106.549Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar28 6.229.816 2.035.997Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR342.016.658 383.020.709TOPLAM VARLIKLAR1.617.986.298 1.439.141.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar281.495.172 187.308.969İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 281.495.172 187.308.969Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.255.638 25.630.072İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 47.255.638 25.630.072Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar206.620.720 235.792.908İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,30 28.160.246 632.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 178.460.474 235.160.192Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 16.375.401 11.387.087Diğer Borçlar14.478.734 9.038.545İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,30 1.285.181 109.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 13.193.553 8.929.082Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18.562.232 9.734.857Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 18.562.232 9.734.857Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)430.824.571 262.934.250İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 430.824.571 262.934.250Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 2.520.172 1.114.583Kısa Vadeli Karşılıklar16.057.083 25.483.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 8.873.582 9.597.017Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 7.183.501 15.886.798Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.034.189.723 768.425.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.034.189.723 768.425.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar90.841.004 108.712.938İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 90.841.004 108.712.938Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14.848.250 20.047.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 14.848.250 20.047.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 35.656.309 34.426.545Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.345.563 163.186.710TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.175.535.286 931.611.796ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar448.211.064 506.193.663Ödenmiş Sermaye21 200.000.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.498.280 1.498.280Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -62.334.320 -62.334.320Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu21 0 -8.691.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.765.996 -1.595.783Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.765.996 -1.595.783Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 -101.224 -101.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -1.664.772 -1.494.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)278.170.476 201.605.115Yabancı Para Çevrim Farkları21 278.170.476 201.605.115Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.950.112 13.960.750Yasal Yedekler21 13.950.112 13.960.750Diğer Özkaynak Payları21 -13.842.938 -13.842.938Diğer Yedekler21 5.851.513 5.851.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 168.857.068 256.199.568Net Dönem Karı veya Zararı29 -142.173.131 3.543.334Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 -5.760.052 1.336.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR442.451.012 507.529.697TOPLAM KAYNAKLAR1.617.986.298 1.439.141.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 1.431.009 -62.334.320 0 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21.334.415 -21.334.415 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-318.678 27.824.596 3.543.334 31.049.252 -351.014 30.698.238Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-8.691.856 -8.691.856 0 -8.691.856Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler67.271 663.968 -13.842.938 3.457.590 -9.654.109 -21.454.715 -31.108.824Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697Transferler3.543.334 -3.543.334Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-170.213 76.565.361 -142.173.131 -65.777.983 -742.726 -66.520.709Sermaye Arttırımı90.000.000 -90.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-10.638 -10.638 -10.638Kar Payları-885.834 -885.834 -885.834Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış8.691.856 8.691.856 0 8.691.856Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-6.353.360 -6.353.360Dönem Sonu Bakiyeler21 200.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.664.772 278.170.476 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -142.173.131 448.211.064 -5.760.052 442.451.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-142.915.857 3.192.320DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-170.213 -318.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -212.766 -398.348Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.553 79.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42.553 79.670Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar76.565.361 27.824.596Yabancı Para Çevrim Farkları76.565.361 27.824.596Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)76.565.361 27.824.596Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.395.148 27.505.918TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-66.520.709 30.698.238Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-742.726 -351.014Ana Ortaklık Payları-65.777.983 31.049.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917626BIST