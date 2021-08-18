***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 390.295.879 449.052.679 227.494.765 190.650.868Satışların Maliyeti3 -412.671.675 -420.923.841 -222.998.062 -178.200.327TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-22.375.796 28.128.838 4.496.703 12.450.541Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)-22.375.796 28.128.838 4.496.703 12.450.541Genel Yönetim Giderleri3 -14.142.446 -17.574.274 -7.860.267 -9.500.604Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3 112.449.534 40.391.652 34.292.994 16.733.192Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler3 -80.223.598 -33.155.854 -25.825.310 -12.782.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.292.306 17.790.362 5.104.120 6.900.838Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3 521.722 6.928.622 493.630 659Yatırım Faaliyetlerinden Giderler3 -54.094 -168.143 -51.914 -114.650TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-5.215 1.171.611 -32.414 29.995FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.829.893 25.722.452 5.513.422 6.816.842Finansman Gelirleri3,18 25.222.106 9.395.607 22.751.842 3.521.481Finansman Giderleri3,18 -75.946.370 -36.993.212 -48.559.201 -18.030.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-54.554.157 -1.875.153 -20.293.937 -7.691.710Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.720.317 -4.457.624 15.750 -461.606Dönem Vergi (Gideri) Geliri3 -1.330.595 -7.242 -1.199.674 35.772Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3 3.050.912 -4.450.382 1.215.424 -497.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-52.833.840 -6.332.777 -20.278.187 -8.153.316DÖNEM KARI (ZARARI)-52.833.840 -6.332.777 -20.278.187 -8.153.316Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 135.791 -572.222 -279.842 -300.199Ana Ortaklık Payları19 -52.969.631 -5.760.555 -19.998.345 -7.853.117Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,26484815 -0,05236868 -0,09999172 -0,07139197Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.465.509 -112.962.879Dönem Karı (Zararı)-52.833.840 -6.332.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler81.859.502 115.039.093Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.633.492 3.285.481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler660.372 1.330.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 868.468 2.978.277Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -213.311 -475.766Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.215 -1.171.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.194.095 15.986.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.908.059 -2.465.450Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36.102.154 18.451.587Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler45.474.416 59.081.633Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.720.317 4.457.624Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-382.556 166.554Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-382.556 166.554Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.933.847Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 37.664.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-74.565.769 -211.407.403Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 2.353 -6.358Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-134.246.153 -1.548.552İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7,20 1.702.724 882.721İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -135.948.877 -2.431.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.764.493 11.169.297İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20 200.981 10.751.009İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.965.474 418.288Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-147.504.804 -245.887.981Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -147.504.804 -245.887.981Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -54.077.172 16.662.974Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -19.904.173 1.013.582Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler136.838.133 -41.685.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,20 -7.821.352 4.777.306İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 144.659.485 -46.463.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 19.775.355 22.533.411Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7.148.877 -674.292Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 7.148.877 -674.292Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.310.507 4.446.598İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20 24.493.948 622.399İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.183.441 3.824.199Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 78.269.653 15.515.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.586.148 7.054.062Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.668.526 -11.779.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.917.622 18.833.898Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.540.107 -102.701.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -4.334.549 -9.109.984Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.590.853 -1.151.808YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-306.784 -50.128Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 6.933.847Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -6.420.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri733.507 323.403Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri733.507 123.921Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 199.482Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.040.291 -886.605Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.040.291 -885.374Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.231FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.242.127 38.007.074Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri26.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri211.269.158 185.274.747Kredilerden Nakit Girişleri6 211.269.158 185.274.747Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-156.832.936 -131.281.536Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -156.832.936 -131.281.536Ödenen Faiz18 -36.102.154 -18.451.587Alınan Faiz18 1.908.059 2.465.450YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.530.166 -75.005.933Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.353.398 321.209NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.176.768 -74.684.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 54.408.574 105.056.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.231.806 30.371.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 51.231.806 54.408.574Finansal Yatırımlar5 8.168 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.168 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar8.168 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar366.622.111 232.375.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,20 7.874.821 9.577.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 358.747.290 222.798.413Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9.164.458 4.405.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 0 200.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.164.458 4.204.278Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar970.687.480 823.182.676Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 970.687.480 823.182.676Türev Araçlar0 0Stoklar8 169.860.702 115.783.530Peşin Ödenmiş Giderler9 38.983.556 18.687.326İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.983.556 18.687.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar70.681 37.951Diğer Dönen Varlıklar17.867.473 27.077.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.867.473 27.077.845ARA TOPLAM1.624.496.435 1.275.969.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.624.496.435 1.275.969.640DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar93.081 87.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar93.081 87.787Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 281.506.054 281.506.054Maddi Duran Varlıklar12 19.944.176 20.280.246Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 80.845 118.019Peşin Ödenmiş Giderler257.057 649.114İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 257.057 649.114Ertelenmiş Vergi Varlığı41.088.736 33.145.622Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar9.738.932 6.229.816Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR352.708.881 342.016.658TOPLAM VARLIKLAR1.977.205.316 1.617.986.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar374.259.583 281.495.172İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 374.259.583 281.495.172Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.185.720 47.255.638İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 35.185.720 47.255.638Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar343.458.853 206.620.720İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,20 20.338.894 28.160.246İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 323.119.959 178.460.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 36.150.756 16.375.401Diğer Borçlar11.640.908 14.478.734İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 4.630.796 1.285.181İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.010.112 13.193.553Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler25.711.109 18.562.232Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 25.711.109 18.562.232Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)509.094.224 430.824.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 509.094.224 430.824.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.330.595 2.520.172Kısa Vadeli Karşılıklar15.984.247 16.057.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.014.057 8.873.582Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.970.190 7.183.501Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.352.815.995 1.034.189.723TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.352.815.995 1.034.189.723UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar87.487.596 90.841.004İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 87.487.596 90.841.004Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar21.148.333 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 21.148.333 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14.603.784 14.848.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.603.784 14.848.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41.983.514 35.656.309Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.223.227 141.345.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.518.039.222 1.175.535.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar459.568.095 448.211.064Ödenmiş Sermaye16 200.000.000 200.000.000Sermaye Avansı16 26.000.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 1.498.280 1.498.280Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi16 -62.334.320 -62.334.320Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu16 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.063.357 -1.765.996Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.063.357 -1.765.996Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 -101.224 -101.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.962.133 -1.664.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)322.853.710 278.170.476Yabancı Para Çevrim Farkları16 322.853.710 278.170.476Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.950.112 13.950.112Yasal Yedekler16 13.950.112 13.950.112Diğer Özkaynak Payları16 -13.842.938 -13.842.938Diğer Yedekler16 5.851.513 5.851.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 20.624.726 168.857.068Net Dönem Karı veya Zararı19 -52.969.631 -142.173.131Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -402.001 -5.760.052TOPLAM ÖZKAYNAKLAR459.166.094 442.451.012TOPLAM KAYNAKLAR1.977.205.316 1.617.986.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.543.334 -3.543.334 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-191.881 57.848.023 -5.760.555 51.895.587 -572.222 51.323.365Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış8.691.856 8.691.856 0 8.691.856Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 -6.404.222 -6.404.222Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.686.440 259.453.138 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 259.742.902 -5.760.555 566.781.106 -5.640.410 561.140.696Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 200.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.664.772 278.170.476 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -142.173.131 448.211.064 -5.760.052 442.451.012Transferler-142.173.131 142.173.131Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-297.361 44.683.234 -52.969.631 -8.583.758 135.791 -8.447.967Sermaye Avansı26.000.000 26.000.000 0 26.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-6.059.211 -6.059.211 5.222.260 -836.951Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler16 200.000.000 26.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.962.133 322.853.710 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 20.624.726 -52.969.631 459.568.095 -402.001 459.166.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-52.833.840 -6.332.777 -20.278.187 -8.153.316DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-297.361 -191.881 -148.605 -89.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -371.701 -239.851 -185.756 -111.495Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler74.340 47.970 37.151 22.299Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri74.340 47.970 37.151 22.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar44.683.234 57.848.023 4.540.060 20.612.972Yabancı Para Çevrim Farkları44.683.234 57.848.023 4.540.060 20.612.972Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)44.683.234 57.848.023 4.540.060 20.612.972Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.385.873 57.656.142 4.391.455 20.523.776TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.447.967 51.323.365 -15.886.732 12.370.460Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar135.791 -572.222 -279.842 -300.199Ana Ortaklık Payları-8.583.758 51.895.587 -15.606.890 12.670.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959080BIST