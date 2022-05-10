***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 582.859.329 162.801.114Satışların Maliyeti3 -563.917.147 -189.673.613TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.942.182 -26.872.499FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)18.942.182 -26.872.499Genel Yönetim Giderleri3 -16.448.237 -6.282.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3 121.197.213 78.156.540Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler3 -108.318.751 -54.398.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.372.407 -9.396.426Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3 19.492 28.092Yatırım Faaliyetlerinden Giderler3 -83 -2.180TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-1.495 27.199FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.390.321 -9.343.315Finansman Gelirleri3,18 4.313.395 2.470.264Finansman Giderleri3,18 -43.667.172 -27.387.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.963.456 -34.260.220Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.540.145 1.704.567Dönem Vergi (Gideri) Geliri3 -14.096.988 -130.921Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3 17.637.133 1.835.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-20.423.311 -32.555.653DÖNEM KARI (ZARARI)-20.423.311 -32.555.653Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -59.593 415.633Ana Ortaklık Payları19 -20.363.718 -32.971.286Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,07684421 -0,16485643Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.197.438 -28.390.817Dönem Karı (Zararı)-20.423.311 -32.555.653Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler112.544.580 55.429.343Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 2.480.874 1.753.402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler622.955 193.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.756.814 638.170Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 616.816 -417.260Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.495 -27.199Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -5.752.170 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.802.030 15.518.133Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-697.433 -19.440Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.499.463 15.537.573Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler88.197.055 39.696.181Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.540.145 -1.704.567Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.189 -27.517Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.189 -27.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.320.180 -45.788.414Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -973 2.180Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler64.657.019 -73.816.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7,20 4.397.285 -1.176.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 60.259.734 -72.639.405Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.013.056 692.667İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -14.306.751 -15.954İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.706.305 708.621Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-137.249.188 -110.610.366Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -137.249.188 -110.610.366Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -149.334.061 -13.593.834Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -63.267.190 -2.610.058Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler288.469.839 61.725.071İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,20 1.603.182 -10.330.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 286.866.657 72.055.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 14.431.832 12.539.786Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-9.515.885 1.476.768Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -9.515.885 1.476.768Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.190.168 18.578.350İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20 23.670.484 21.846.496İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.519.684 -3.268.146Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 20.113.430 49.541.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.317.826 -7.372.794Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26.156.071 17.658.720Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları128.441.449 -22.914.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -5.020.789 -2.955.392Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.223.222 -2.520.701YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.160.739 -319.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.079 50.599Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 20.079 50.599Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.180.818 -369.692Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.180.818 -369.692FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.093.223 7.399.451Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 24.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri298.809.011 66.624.524Kredilerden Nakit Girişleri6 298.809.011 66.624.524Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-313.100.204 -67.706.940Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -313.100.204 -67.706.940Ödenen Faiz18 -25.499.463 -15.537.573Alınan Faiz18 697.433 19.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.943.476 -21.310.459Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi47.876 455.020NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.991.352 -20.855.439DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.381.046 54.408.574DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 183.372.398 33.553.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 183.372.398 105.381.046Finansal Yatırımlar5 12.837 11.864Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.837 11.864Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar12.837 11.864Ticari Alacaklar811.475.033 876.132.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,20 4.821.533 9.218.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 806.653.500 866.913.234Diğer Alacaklar29.685.845 11.648.245İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 14.306.751 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.379.094 11.648.245Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar448.709.208 409.463.129Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 448.709.208 409.463.129Stoklar8 431.244.790 281.910.729Peşin Ödenmiş Giderler9 178.637.452 115.367.872İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler178.637.452 115.367.872Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar111 346.313Diğer Dönen Varlıklar27.045.453 20.659.672İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27.045.453 20.659.672ARA TOPLAM2.110.183.127 1.820.920.922TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.110.183.127 1.820.920.922DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarDiğer Alacaklar1.983.167 2.007.711İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.983.167 2.007.711Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.129.841.174 1.031.838.065Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 1.129.841.174 1.031.838.065Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 340.168.730 340.168.730Maddi Duran Varlıklar12 22.909.032 22.627.175Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 54.099 56.381Peşin Ödenmiş Giderler33.745 36.135İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 33.745 36.135Ertelenmiş Vergi Varlığı48.074.992 23.490.609Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar13.750.072 14.056.097TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.556.815.011 1.434.280.903TOPLAM VARLIKLAR3.666.998.138 3.255.201.825KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar499.914.901 490.233.086İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 499.914.901 490.233.086Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları66.801.336 63.298.852İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 66.801.336 63.298.852Ticari Borçlar977.869.452 689.399.613İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,20 50.001.387 48.398.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 927.868.065 641.001.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 71.087.443 56.655.611Diğer Borçlar44.748.805 16.018.949İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 24.421.826 1.543.842İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.326.979 14.475.107Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler350.621.604 360.137.489Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 350.621.604 360.137.489Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)732.728.239 712.519.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 732.728.239 712.519.630Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.177.394 5.223.111Kısa Vadeli Karşılıklar22.028.333 25.209.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 14.246.318 12.292.243Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.782.015 12.917.369ARA TOPLAM2.782.977.507 2.418.695.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.782.977.507 2.418.695.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar101.151.760 102.689.356İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 101.151.760 102.689.356Diğer Borçlar24.828.777 23.368.465İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 23.954.167 23.161.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar874.610 206.798Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 95.179İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 95.179Uzun Vadeli Karşılıklar25.806.761 23.932.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 25.806.761 23.932.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü47.538.242 41.453.920TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER199.325.540 191.539.880TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.982.303.047 2.610.235.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar684.925.108 645.136.416Ödenmiş Sermaye16 265.000.000 265.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 1.721.045 1.721.045Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi16 -62.334.320 -62.334.320Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.623.860 -2.037.663Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.623.860 -2.037.663Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 -101.224 -101.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.522.636 -1.936.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)599.968.984 539.230.377Yabancı Para Çevrim Farkları16 599.968.984 539.230.377Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.950.112 13.950.112Yasal Yedekler16 13.950.112 13.950.112Diğer Özkaynak Payları16 -13.842.938 -13.842.938Diğer Yedekler16 5.851.513 5.851.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -102.401.710 20.624.726Net Dönem Karı veya Zararı19 -20.363.718 -123.026.436Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -230.017 -170.424TOPLAM ÖZKAYNAKLAR684.695.091 644.965.992TOPLAM KAYNAKLAR3.666.998.138 3.255.201.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 0 1.498.280 -62.334.320 -101.224 -1.664.772 278.170.476 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -142.173.131 448.211.064 -5.760.052 442.451.012Transferler-142.173.131 142.173.131Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-148.756 40.143.174 -32.971.286 7.023.132 415.633 7.438.765Sermaye Avansı24.000.000 24.000.000 24.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 200.000.000 24.000.000 1.498.280 -62.334.320 -101.224 -1.813.528 318.313.650 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 26.683.937 -32.971.286 479.234.196 -5.344.419 473.889.777Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -1.936.439 539.230.377 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 20.624.726 -123.026.436 645.136.416 -170.424 644.965.992Transferler-123.026.436 123.026.436Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-586.197 60.738.607 -20.363.718 39.788.692 -59.593 39.729.099Dönem Sonu Bakiyeler16 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -2.522.636 599.968.984 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 -102.401.710 -20.363.718 684.925.108 -230.017 684.695.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-20.423.311 -32.555.653DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-586.197 -148.756Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -761.295 -185.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler175.098 37.189Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri175.098 37.189Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar60.738.607 40.143.174Yabancı Para Çevrim Farkları60.738.607 40.143.174Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)60.738.607 40.143.174DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.152.410 39.994.418TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.729.099 7.438.765Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-59.593 415.633Ana Ortaklık Payları39.788.692 7.023.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028754BIST