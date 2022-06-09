***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 09.06.2022Genel Kurul Tarihi 20.07.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,5 - 2021 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 2021 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Şirketin 2021 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2022 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,16 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Anel Elektrik 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Anel Elektrik 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu' nun 09.06.2022 tarihli toplantısında 2021 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.07.2022 tarihinde saat 11:00' de Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' nin2021 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait____________G__Ü__N__D__E__M______________1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,5. 2021 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,6. 2021 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8. Şirketin 2021 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,10. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2022 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,16. Dilek, temenniler ve kapanış.ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036464BIST