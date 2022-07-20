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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.07.2022 14:07
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 09.06.2022
Genel Kurul Tarihi 20.07.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5 - 2021 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2021 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Şirketin 2021 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2022 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Anel Elektrik 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Anel Elektrik 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Anel Elektrik Toplantı Tutanağı 2021.pdf - Tutanak
EK: 2 Anel Elektrik Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Ekler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Anel Elektrik 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 09.06.2022 tarihli toplantısında 2021 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.07.2022 tarihinde saat 11:00' de Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' nin
2021 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait
____________G__Ü__N__D__E__M______________
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5. 2021 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2021 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Şirketin 2021 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2022 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046873


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