***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 17:42
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunduğu sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958675
BIST
17:521.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:528,4387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0152
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:529,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0723
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:52484,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,17
|Açılış
|: 484,71
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SELGD
|6,50
|29.722.790
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.149.116
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.623.128
|% 9,97
|
|VBTYZ
|26,48
|199.984.036
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.216.386
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.299.458
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.047.080
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.473.407
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|DARDL
|2,41
|85.805.680
|% -9,06
|
|GARAN
|9,42
|1.853.677.425
|% 0,21
|
|KRDMD
|8,17
|823.529.253
|% -0,85
|
|PETKM
|6,06
|789.680.738
|% 0,66
|
|GENIL
|16,40
|706.328.616
|% 3,34
|
|ARCLK
|33,78
|568.570.825
|% 2,18
|
|GARAN
|9,42
|1.853.677.425
|% 0,21
|
|PETKM
|6,06
|789.680.738
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,54
|322.945.237
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|112.216.611
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,17
|823.529.253
|% -0,85
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4347
|8,4387
|% -0,18
|
|Euro
|9,8901
|9,8963
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,5743
|11,6323
|% -0,80
|
|Frank
|9,2036
|9,2591
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2446
|2,2559
|% -0,13
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,01
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,87
|69,87
|0,36
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem