***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.06.2021 11:49
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimiz 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 200.000.000 TL ödenmiş sermayesini 65.000.000 TL (%32,5 Bedelli) arttırılarak 265.000.000 TL'ye yükseltilmesi için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.06.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olan taslak izahnamenin üçüncü bölümü ekte yer almaktadır. Taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943718
BIST
11:501.417
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|CEOEM
|14,98
|24.477.970
|% 9,99
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|DAGHL
|13,69
|9.043.294
|% 9,96
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|RAYSG
|9,85
|516.561
|% 9,93
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|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
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|RTALB
|19,84
|60.158.624
|% 8,95
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|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
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|AYCES
|69,90
|799.548
|% -3,85
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|EUKYO
|8,64
|3.817.834
|% -3,46
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|BOBET
|5,46
|63.847.663
|% -3,36
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|THYAO
|14,72
|408.619.332
|% -0,27
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|HALKB
|5,35
|361.381.012
|% 1,52
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|GARAN
|8,33
|282.195.426
|% 0,12
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|KOZAL
|122,70
|221.353.640
|% 1,07
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|EKGYO
|2,18
|171.595.751
|% 1,40
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|EKGYO
|2,18
|171.595.751
|% 1,40
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|HALKB
|5,35
|361.381.012
|% 1,52
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|YKBNK
|2,21
|150.256.360
|% 0,45
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|GARAN
|8,33
|282.195.426
|% 0,12
|
|THYAO
|14,72
|408.619.332
|% -0,27
|
|11:50
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,6156
|8,6172
|% -0,38
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|Euro
|10,2852
|10,2900
|% -0,43
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|Sterlin
|12,0063
|12,0665
|% -0,19
|
|Frank
|9,3467
|9,4030
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,35
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|11:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,53
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|Altın Gr.
|495
|495
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,21
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|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,04
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|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,71
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