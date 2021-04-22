***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Genel Kurul Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.12.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar14.12.2020 tarih ve 2020-34 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016-2020'den 2020-2024'e uzatılmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesi madde 6 da yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin Kanun ve Kurul Karar tarih ve sayısının değiştirilmesini içeren Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil metni 23.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 06.01.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.Şirketimizin 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin yazısı.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK ve Tic. Bak. Onaylı).pdfEK: 5 Anel Elektrik Toplantı Tutanağı_2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930491BIST