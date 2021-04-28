***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2021 15:15
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 28.04.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016-2020'den 2020-2024'e uzatılmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesi madde 6 da yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin Kanun ve Kurul Karar tarih ve sayısının değiştirilmesini içeren Esas Sözleşme tadil tasarısı 22 Nisan 2021 tarihli 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin yazısı.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdf
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK ve Tic. Bak. Onaylı).pdf
EK: 5 Anel Elektrik Toplantı Tutanağı_2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931697
BIST