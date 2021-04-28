***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.12.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 28.04.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016-2020'den 2020-2024'e uzatılmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesi madde 6 da yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin Kanun ve Kurul Karar tarih ve sayısının değiştirilmesini içeren Esas Sözleşme tadil tasarısı 22 Nisan 2021 tarihli 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin yazısı.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK ve Tic. Bak. Onaylı).pdfEK: 5 Anel Elektrik Toplantı Tutanağı_2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931697BIST