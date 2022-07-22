Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

22.07.2022 13:26
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim K


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Sayı:1 Oran:%20



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047310


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:462.539
Değişim :  1,08% |  27,24
Açılış :  2.524  
Önceki Kapanış :  2.511  
En Yüksek
2.542 En Düşük
2.524
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 35.567.363 % 10,00  
ATSYH 70,00 4.055.457 % 9,38  
MNDRS 3,92 38.827.199 % 9,19  
SANEL 12,34 2.190.659 % 8,91  
ULUUN 27,32 364.308.152 % 7,98  
daha fazla
13:44 Alış Satış %  
Dolar 17,7483 17,7630 % 0,30  
Euro 18,0487 18,0629 % -0,38  
Sterlin 21,1441 21,2502 % -0,28  
Frank 18,3010 18,4112 % 0,23  
Riyal 4,7105 4,7341 % 0,19  
daha fazla
13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 4,67  
Altın Gr. 983 983 4,09  
Cumhuriyet 6.634 6.734 35,00  
Tam 6.653 6.711 -51,00  
Yarım 3.242 3.284 -24,00  
Çeyrek 1.626 1.642 -12,00  
Gümüş.Ons 18,78 18,82 -0,05  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 -0,04  
B. Petrol 102 102 -1,50  
Seans Raporu 13:44
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru