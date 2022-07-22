***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
22.07.2022 13:26
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Sayı:1 Oran:%20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047310
BIST
13:462.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,24
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
13:4617,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0351
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
13:4618,0574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0741
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
13:46983,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,57
|Açılış
|: 983,58
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler13:44
|KLRHO
|16,28
|35.567.363
|% 10,00
|
|ATSYH
|70,00
|4.055.457
|% 9,38
|
|MNDRS
|3,92
|38.827.199
|% 9,19
|
|SANEL
|12,34
|2.190.659
|% 8,91
|
|ULUUN
|27,32
|364.308.152
|% 7,98
|
|UFUK
|89,90
|4.769.974
|% -9,10
|
|RHEAG
|1,81
|528.713
|% -5,73
|
|ORCAY
|18,01
|89.736.814
|% -3,38
|
|DOBUR
|49,20
|5.065.066
|% -3,15
|
|KERVT
|7,22
|49.865.049
|% -2,96
|
|THYAO
|51,70
|1.512.494.483
|% 0,19
|
|SISE
|21,44
|1.067.336.237
|% 1,42
|
|ODAS
|3,72
|450.239.206
|% 0,81
|
|SAHOL
|19,73
|410.834.401
|% 2,55
|
|ULUUN
|27,32
|364.308.152
|% 7,98
|
|ODAS
|3,72
|450.239.206
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,05
|321.578.326
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,36
|139.934.942
|% 3,03
|
|DOHOL
|3,80
|270.593.104
|% 4,11
|
|IEYHO
|0,82
|56.345.247
|% 5,13
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7483
|17,7630
|% 0,30
|
|Euro
|18,0487
|18,0629
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,1441
|21,2502
|% -0,28
|
|Frank
|18,3010
|18,4112
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7105
|4,7341
|% 0,19
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,67
|
|Altın Gr.
|983
|983
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|35,00
|
|Tam
|6.653
|6.711
|-51,00
|
|Yarım
|3.242
|3.284
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,50
|