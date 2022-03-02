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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

02.03.2022 19:42
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin G


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
15.02.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
01.03.2019
Davanın Konusu
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)
Karşı Taraf(lar)
Kemal Akkaya, Özlem Akkaya
Davanın Tutarı
860.763 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,06
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi / 2019 / 15 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
08.05.2019
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yatırımcıları tarafından Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine, İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2019/ 15 E. sayılı dosya ile sözleşmeden kaynaklanan tazminat davasının 02.03.2022 tarihinde yapılan duruşmasında istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006625


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