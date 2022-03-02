***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi15.02.2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi01.03.2019Davanın KonusuTazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)Karşı Taraf(lar)Kemal Akkaya, Özlem AkkayaDavanın Tutarı860.763 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,06İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi / 2019 / 15 EsasDavanın Duruşma Tarihi08.05.2019Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcıları tarafından Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine, İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2019/ 15 E. sayılı dosya ile sözleşmeden kaynaklanan tazminat davasının 02.03.2022 tarihinde yapılan duruşmasında istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006625BIST