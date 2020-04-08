***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2020 17:35
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Asya ve Avrupa Bölgeleri Taahhüt Projeleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan sayın Mustafa Parapan şirketimizden ayrılmış olup, bahse konu görev için henüz atama yapılmamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836627
BIST
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|TDGYO
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|40.068
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|EGCYO
|0,30
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|EGCEY
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|872.286.505
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|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
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|GARAN
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|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
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|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|8,4000
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|Frank
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|
|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|2,31
|
|Altın Gr.
|358
|359
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|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,01
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,02
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