***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.12.2019 tarihli özel durum açıklaması ile Rusya da faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusya da teklif verilecek olası projelere ise yine Rusya da kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubemiz üzerinden teklif verilmesine karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı.Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye süreci tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849126BIST