***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 15:51
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.12.2019 tarihli özel durum açıklaması ile Rusya da faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusya da teklif verilecek olası projelere ise yine Rusya da kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubemiz üzerinden teklif verilmesine karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı.
Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye süreci tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849126
BIST
15:47109.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,16
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:476,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:477,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:47372,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 372,97
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.285.909
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.338.089
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.568.530
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.802.781
|% -9,99
|
|THYAO
|12,63
|1.112.409.555
|% 0,80
|
|ASELS
|31,82
|952.439.545
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|676.952.927
|% -0,85
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|202.891.707
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.919.252
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,92
|372.790.429
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4432
|8,4856
|% -0,06
|
|Frank
|7,0187
|7,0610
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|17,59
|
|Altın Gr.
|372
|373
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.450
|23,90
|
|Tam
|2.492
|2.522
|24,60
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|12,00
|
|Çeyrek
|608
|615
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,37
|39,37
|-0,42
|