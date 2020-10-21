***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 13:34
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.10.2020 tarihinde saat 09:08 de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusunda yer alan sermaye rakamları, yapılmış olan bedelsiz sermaye arttırımının tamamının henüz ilgili hesaplara geçmemiş olması nedeniyle geçici tutarlar olup, tabloda yer alan 154.691.614 TL T günündeki şirket sermayesi tutarı, ilgili işlemlerin tamamlanması ile 200.000.000 TL ye ulaşacaktır.
Şirketimiz ana ortağı Sn. Rıdvan ÇELİKEL hissesi tabloda artmış gibi görülmekle birlikte yukarıda bahsedilen işlemin tamamlanması ile rakamlar gerçek seviyesine gelecek olup, sermaye artışı öncesinde Sn. Rıdvan ÇELİKEL e ait %44,35 lik oran sermaye artışı sonrasında da değişmemiş olacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882817
BIST
17:591.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:597,8228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:599,2885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0113
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:59484,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,36
|Açılış
|: 484,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KARTN
|1.023,40
|1.756.154
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.894.594
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.624.354
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.127.324
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|TKURU
|314,80
|15.220.824
|% -9,98
|
|GARAN
|7,51
|1.405.075.063
|% 0,54
|
|TURSG
|6,20
|1.267.003.447
|% 0,98
|
|SISE
|6,98
|1.027.904.290
|% 0,00
|
|KARSN
|3,26
|976.462.805
|% 4,15
|
|ODAS
|3,42
|818.106.431
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|768.021.028
|% 9,74
|
|KARSN
|3,26
|976.462.805
|% 4,15
|
|SKBNK
|1,98
|515.721.881
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,37
|568.326.603
|% -0,42
|
|ODAS
|3,42
|818.106.431
|% 0,59
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8158
|7,8201
|% -0,58
|
|Euro
|9,2782
|9,2881
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2512
|10,3026
|% 0,98
|
|Frank
|8,6080
|8,6598
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0759
|2,0863
|% -0,69
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|19,24
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,11
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,88
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem