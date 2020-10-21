***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.10.2020 tarihinde saat 09:08 de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusunda yer alan sermaye rakamları, yapılmış olan bedelsiz sermaye arttırımının tamamının henüz ilgili hesaplara geçmemiş olması nedeniyle geçici tutarlar olup, tabloda yer alan 154.691.614 TL T günündeki şirket sermayesi tutarı, ilgili işlemlerin tamamlanması ile 200.000.000 TL ye ulaşacaktır.Şirketimiz ana ortağı Sn. Rıdvan ÇELİKEL hissesi tabloda artmış gibi görülmekle birlikte yukarıda bahsedilen işlemin tamamlanması ile rakamlar gerçek seviyesine gelecek olup, sermaye artışı öncesinde Sn. Rıdvan ÇELİKEL e ait %44,35 lik oran sermaye artışı sonrasında da değişmemiş olacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882817BIST