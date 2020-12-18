***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 12:33
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile şirketimiz Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi olarak Sn. Adnan Ek görevlendirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893812
BIST
17:061.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:067,6601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0426
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:069,3890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0688
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3715
17:06464,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,45
|Açılış
|: 464,33
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:04
|AKCNS
|16,85
|104.212.619
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|57.293.473
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.011.233
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.748.793
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.186.566
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|539.725.539
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.264.740
|% -9,98
|
|THYAO
|12,97
|2.088.698.230
|% -0,31
|
|PGSUS
|73,65
|1.325.765.916
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,19
|1.198.184.524
|% 2,34
|
|TCELL
|16,17
|1.074.872.327
|% 2,28
|
|GARAN
|9,83
|1.050.509.789
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.198.184.524
|% 2,34
|
|TSKB
|1,78
|918.903.721
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,47
|603.556.774
|% 7,86
|
|ODAS
|3,98
|683.447.606
|% 1,27
|
|GSDHO
|2,44
|401.673.198
|% 3,83
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6522
|7,6605
|% -0,55
|
|Euro
|9,3789
|9,3896
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,3193
|10,3710
|% -0,90
|
|Frank
|8,6179
|8,6698
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0350
|2,0452
|% -0,59
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|2,89
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|-38,00
|
|Tam
|3.061
|3.138
|-40,00
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-19,35
|
|Çeyrek
|742
|759
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|0,19
|
Seans Raporu
17:04
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, TUPRS
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, TAVHL, PETKM
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 06 artarak (% 0.32 ) 1, 263
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, SMART, UZERB, MMCAS, BRKO, FRIGO, HLGYO, UMPAS, BRSAN, MARKA
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RAYSG, IZTAR, PAMEL, KARTN, CASA