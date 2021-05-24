***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 24.05.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki husus görüşülmüştür.Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu bağlı ortaklığımız Anel Emirates LLC nin üstlenmiş olduğu AbuDhabi Uluslararası Havalimanı Elektrik işleri ile alakalı projemiz (proje) deki yükümlülüklerimiz %99 oranında tamamlanmıştır.Projemiz işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projenin Ana işvereni AbuDhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmelerinin ADAC tarafından feshedildiğini, konunun TCA JV tarafından değerlendirildiğini ve önümüzdeki günler içerisinde daha net bilgi verileceğini tarafımıza bildirmiştir.Yaşanan gelişmeler çerçevesinde şirketimizin proje ile alakalı doğmuş ve doğacak tüm haklarımızın korunması konusu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde,- Konunun tüm yönleriyle değerlendirilip gerekli aksiyonların alınması hususunda Yönetim Kurulu'na gerekli yetkinin verilmesine,toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937505BIST