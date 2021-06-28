***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 14:39
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
3 Aralık 2019 tarihli KAP bildiriminde,enerji sektör
16:131.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,14
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:138,7362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0281
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:1310,4235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0430
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:13499,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,53
|Açılış
|: 499,54
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ATATP
|26,40
|47.828.384
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.172.400
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.834.626
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.748.170
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.083.841
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.939.930
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.784.541
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,20
|845.716.619
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|774.425.802
|% -4,39
|
|THYAO
|14,08
|708.178.948
|% -1,40
|
|SASA
|29,22
|491.160.116
|% -0,34
|
|KRDMD
|6,70
|407.130.966
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,96
|774.425.802
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,17
|340.170.124
|% -1,81
|
|GARAN
|8,20
|845.716.619
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,35
|353.836.396
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,09
|68.698.720
|% -0,91
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7337
|8,7362
|% -0,32
|
|Euro
|10,4172
|10,4235
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,1018
|12,1625
|% -0,25
|
|Frank
|9,4539
|9,5109
|% -0,66
|
|Riyal
|2,3208
|2,3324
|% -0,39
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,85
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|-20,52
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-9,92
|
|Çeyrek
|797
|815
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,07
|75,07
|-0,29
|