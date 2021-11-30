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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2021 19:00
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29 Haziran 2018 ve 07 Nisan 2020 tarihlerinde yayınlanan KAP açıklamaları ile toplam değeri 69.964.105,92 Euro olan Anel Elektrik Proje Taahhüt A.Ş.– Ballast Nedam Bouw - TAV Tepe Afken Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş tarafından eşit hissedarlık yapısı altında kurulan ABT MEP V.O.F. iş ortaklığı olarak Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Schiphol Havalimanı Yeni İskele İnşaatının (Pier) Elektrik ve Mekanik işleri projesini üstlendiğimizi bildirmiştik.
Projenin ana müteahhidi Ballast Nedam Nv / TAV İnşaat JV nin projenin işvereni Schiphol Grup ile olan sözleşmesinin Schiphol Grup tarafından iptal edilmesi nedeniyle proje durma noktasına gelmiştir. Devam etmekte olan işlerin teslimi ve nihai hesap çalışmalarına başlanmış olup kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980354


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