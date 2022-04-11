***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2022 28.01.2022 25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2022 tarihli KAP açıklaması ile, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında bankalara olan finansal borçlarımızın yeniden yapılandırılması için lider banka olarak Denizbank A.Ş. ye gerekli başvuru evrakları hazırlanarak başvurulduğu bilgisi paylaşılmıştı.Bugün tarafımıza iletilen bilgi kapsamındaYapılan başvuru akabinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu' nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca başlamış olan durumun korunması sürecinin, Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (AKK) tarafından yapılan oylama ile devamına karar verilmiştir.Bankacılık Kanunu' nun Geçici 32 nci maddesi uyarınca durumun korunması kararının sonuçları bu süreçte Alacaklı Kuruluşlar tarafından borçlu hakkında FYY konusu alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapılamamakta, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilememekte, yeni takipler açılamamakta, diğer yasal yollara başvurulamamaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019350BIST