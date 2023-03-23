***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu' nun bugün yapmış olduğu toplantıdaBirleşik Arap Emirlikleri dahilinde Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ve Abu Dhabi Ports tarafından ihale edilen/edilecek muhtemel projelerle alakalı olarak ADNOC/ Abu Dhabi Ports otoritelerinin yerel ortaklı şirketlere ön yeterlilik verdiği ve bu nedenle bu projelere teklif verebilmek için ortaklık yapısı içerisinde yerel ortağın da yer alacağı şekilde şirket kurulması ihtiyacı değerlendirilmiş olup toplantı neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC' nin (Anel Emirates) %100 yabancı sermayeli olması nedeniyle ADNOC/Abudhabi Ports projeleri için öncelikle ön yeterlilik alıp devamında teklif verebilmek adınaHakim ortak Anel Emirates olacak şekilde Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi ile ortak yeni şirket kurulmasına, Kurulacak şirketin isminin Anel Consultancy & Engineering LLC olarak belirlenmesine, Ortaklık payının Anel Emirates %49, Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi %51 olacak şekilde belirlenmesine, Kurulacak şirketin her türlü yönetiminin Anel Emirates tarafından üstlenilmesine, Kar dağıtımında dikkate alınacak oranların Anel Emirates %80, Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi %20 olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127503BIST