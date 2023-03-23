***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 18:42
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu' nun bugün yapmış olduğu toplantıda
Birleşik Arap Emirlikleri dahilinde Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ve Abu Dhabi Ports tarafından ihale edilen/edilecek muhtemel projelerle alakalı olarak ADNOC/ Abu Dhabi Ports otoritelerinin yerel ortaklı şirketlere ön yeterlilik verdiği ve bu nedenle bu projelere teklif verebilmek için ortaklık yapısı içerisinde yerel ortağın da yer alacağı şekilde şirket kurulması ihtiyacı değerlendirilmiş olup toplantı neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC' nin (Anel Emirates) %100 yabancı sermayeli olması nedeniyle ADNOC/Abudhabi Ports projeleri için öncelikle ön yeterlilik alıp devamında teklif verebilmek adına
Hakim ortak Anel Emirates olacak şekilde Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi ile ortak yeni şirket kurulmasına, Kurulacak şirketin isminin Anel Consultancy & Engineering LLC olarak belirlenmesine, Ortaklık payının Anel Emirates %49, Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi %51 olacak şekilde belirlenmesine, Kurulacak şirketin her türlü yönetiminin Anel Emirates tarafından üstlenilmesine, Kar dağıtımında dikkate alınacak oranların Anel Emirates %80, Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi %20 olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127503
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 75,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 76,6900
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0790
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:0514,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,09
|Açılış
|: 14,17
|
|Önceki Kapanış
|: 14,08
|
14,20
En Düşük
13,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0405
|19,0452
|% 0,03
|
|Euro
|20,7219
|20,7532
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,3851
|23,5024
|% 0,41
|
|Frank
|20,7525
|20,8775
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0541
|5,0795
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|23,61
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,20
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.229
|8.337
|77,00
|
|Yarım
|4.034
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, THYAO, YKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, EKGYO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
-
17:59
BASCM, EYGYO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında