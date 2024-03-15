***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 14:04
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sn.Aynur Zorer bugün itibari ile görevlerinden ayrılmış olup, 15.03.2024 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerine Sn. Nesli Uz atanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259144
BIST
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15:028.862
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 8.902
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|Önceki Kapanış
|: 8.884
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8.848
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8.908
15:0232,2184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 32,4600
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|Önceki Kapanış
|: 32,4900
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32,7824
En Düşük
32,0319
15:0235,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 35,3000
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|Önceki Kapanış
|: 35,4000
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|Açılış
|: 2.245,14
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|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
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2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:00
|DOBUR
|196,10
|72.320.165
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|243.020.497
|% 9,97
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.880.278
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|81.306.973
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.774.239
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,22
|40.681.734
|% -6,96
|
|THYAO
|271,50
|3.086.199.055
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,70
|2.757.100.887
|% -3,33
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|MIATK
|72,55
|2.042.202.177
|% 2,18
|
|EREGL
|44,76
|1.978.175.690
|% 0,95
|
|ISCTR
|10,44
|911.318.608
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|312.283.184
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,90
|601.942.436
|% 0,00
|
|ADESE
|2,81
|151.906.073
|% 1,08
|
|EREGL
|44,76
|1.978.175.690
|% 0,95
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2110
|32,2184
|% 0,28
|
|Euro
|35,1048
|35,1464
|% 0,10
|
|Sterlin
|41,2865
|41,4934
|% -0,07
|
|Frank
|36,6994
|36,8834
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6322
|8,6754
|% -0,08
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|940,61
|942,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,90
|1.097,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,50
|2.164,81
|% 0,66
|