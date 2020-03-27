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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

27.03.2020 10:24
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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarının zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına ilişkin süreç 20 Mart 2020 tarihinde başlamıştı.
Pay alım teklifi sürecinde toplam 90 yatırımcıdan 1,40939 TL fiyatından 4.045.245,27 adet gerçekleşen alımlar neticesinde Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesi içindeki payı %95,58' e yükselmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/03/2020 495.109 697.801,674 43.746.866,5 44.241.975,5 % 87,49 % 94,38 % 88,48 % 94,82
23/03/2020 998.585 1.407.395,713 44.241.975,5 45.240.560,5 % 88,48 % 94,82 % 90,48 % 95,72
24/03/2020 1.415.599,306 1.995.131,506 45.240.560,5 46.656.159,81 % 90,48 % 95,72 % 93,31 % 96,99
25/03/2020 555.932,694 783.525,98 46.656.159,81 47.212.092,5 % 93,31 % 96,99 % 94,42 % 97,49
26/03/2020 580.019,267 817.473,355 47.212.092,5 47.792.111,77 % 94,42 % 97,49 % 95,58 % 98,01




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832562


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SASA 7,26 12.021.130 % 10,00  
RYSAS 6,38 29.508.311 % 10,00  
COSMO 2,20 37 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8102 7,8494 % 0,37  
Frank 6,6582 6,6983 % 0,67  
Riyal 1,7092 1,7178 % 0,66  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.614 1.616 -14,84  
Altın Gr. 335 335 -0,23  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,32 14,37 -0,03  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 26,08 26,08 -0,26  
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