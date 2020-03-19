***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020, 13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıAnel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)A Grubu 1,47023 B Grubu 1,40939Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi20/03/2020Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi02/04/2020Bitiş Saati17:00AçıklamalarAnel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarından şirketimiz portföyünde olmayan 0,43 Adet A Grubu ve 6.253.133,07 Adet B Grubu paylarının zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu' na (SPK) başvuru yapılmış ve 2020/17 sayılı Kurul bülteni ile başvurumuzun olumlu karşılandığı bildirilmiştir.Pay alım teklifi fiyatı A Grubu için 1,45, B grubu hamiline yazılı paylar için 1,39 TL olarak belirlenmiş olup, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, ANELE'nin pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere pay alım teklifinin başlayacağı tarihe kadar) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları A grubu paylar için 1,47023 TL, B grubu paylar için ise 1,40939 TL olarak belirlenmiştir.Zorunlu pay alım teklifi 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında yapılacak olup, Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu, bilgilendirme notu ve talep formları ekte sunulmaktadır.Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu düzenleyen Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesinin 25.02.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7222 sayılı Kanun ile değiştirildiği dikkate alınarak kanun değişikliğinin yürürlük tarihi olan 25.02.2020 tarihi itibarıyla pay sahibi olan yatırımcıları pay alım teklifine katılabileceklerdir.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu, bilgilendirme notu ve talep formları şirketlerin www.anelgroup.com/tr/anel-elektrik-hakkinda/ ve https://anelgroup.com/tr/anel-telekom-hakkinda/, zorunlu pay alım teklifine aracılık eden https://hisse.infoyatirim.com/arastirmalar/pay-alim-teklifi internet sitelerinde de yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830759BIST