***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.09.2020 18:29
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 22.188.841 18.154.506,270 81,81818 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 Hamiline
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 87.811.159 71.845.493,730 81,81818 B Grubu B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 110.000.000 90.000.000,000 81,81818
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 90.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında esas sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimizin 110.000.000 TL'lık çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90.000.000 TL artırılarak 110.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına,
Sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye artırımı için gerekli işlemlerin başlatılmasına, İşbu kararın aynı gün KAP'ta yayınlanmasına, sermaye artışı için gerekli olan raporun PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmasına ve kendileriyle gerekli sözleşmenin imzalanmasına ve bu hususta tüm işlemlerin tamamlanması için Okan Turan' ın görevlendirilmesine,
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873021
BIST