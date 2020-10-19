Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.10.2020 12:35
GÜNCEL HABERLER


02.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 22.188.841 18.154.506,270 81,81818 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 Hamiline
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 87.811.159 71.845.493,730 81,81818 B Grubu B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 110.000.000 90.000.000,000 81,81818

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.10.2020

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 90.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.10.2020
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 22.10.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %81,818 oranında artırılarak 110.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/10/2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanımına 20.10.2020 tarihinde başlanacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882340


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.205
Değişim :  1,06% |  12,64
Açılış :  1.195  
Önceki Kapanış :  1.193  
En Yüksek
1.209 En Düşük
1.195
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 11,33 107.883.010 % 10,00  
SNGYO 2,75 152.922.342 % 10,00  
NUHCM 30,14 37.455.916 % 10,00  
RAYSG 19,14 7.295.039 % 10,00  
ISBIR 3.218,10 5.473.938 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8925 7,8976 % -0,45  
Euro 9,2976 9,3050 % 0,10  
Sterlin 10,2286 10,2799 % 0,10  
Frank 8,6470 8,6991 % 0,13  
Riyal 2,0990 2,1095 % -0,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.907 7,07  
Altın Gr. 484 484 -0,76  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,53 24,57 0,41  
Gümüş Gr. 6,24 6,24 0,08  
B. Petrol 42,98 42,98 0,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru