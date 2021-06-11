***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin 11.06.2021 tarih ve 25 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile daha önce alınmış olan 21.05.2021 tarih ve 20 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nın revize edilmesine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 265.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 40.343.347,27 13.111.587,863 32,50000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 HamilineB Grubu, ANELE, TREAEPT00017 159.656.652,73 51.888.412,137 32,50000 1,00 B Grubu B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 200.000.000 65.000.000,000 32,50000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 21.05.2021 tarih ve 20 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.- Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in sermaye avansı olarak önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına,- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullandırılmasına,- Arttırılan 65.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 13.111.587,863 TL nominal değerli kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal değerli kısmının ise B Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,- Şirketimizin artırılan 65.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu hamiline yazılı paylar için A grubu hamiline, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,- Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına,- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesine,- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,- Sermaye artırımı işlemleri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinetoplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941999BIST