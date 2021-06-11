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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.06.2021 16:36



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 11.06.2021 tarihli (bugün) yapmış olduğu toplantısında
- Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,
- Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılmasına,
toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942002


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