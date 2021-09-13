***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.09.2021 15:54
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketimizin 11.06.2021 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor", Şirketimizin 13.09.2021 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiş olup, güncellenen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963430
BIST
17:511.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:518,4366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:519,9718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0402
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:51486,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 486,88
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:51
|YESIL
|2,42
|143.230.052
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.252.096
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.283.302
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.928.463
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.500.275
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.320.656
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.324.332
|% -9,99
|
|DOGUB
|6,48
|18.586.559
|% -7,69
|
|EUHOL
|2,76
|53.947.798
|% -7,07
|
|SELGD
|6,72
|10.600.066
|% -6,67
|
|GARAN
|9,41
|1.345.605.865
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,49
|650.471.367
|% 0,40
|
|SISE
|8,59
|646.987.198
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,46
|609.100.783
|% 3,16
|
|KOZAL
|101,90
|567.683.898
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|650.471.367
|% 0,40
|
|GARAN
|9,41
|1.345.605.865
|% -0,84
|
|SISE
|8,59
|646.987.198
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|133.803.524
|% -0,54
|
|TSKB
|1,28
|91.585.026
|% -0,78
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4340
|8,4366
|% -0,23
|
|Euro
|9,9653
|9,9718
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,6371
|11,6954
|% -0,26
|
|Frank
|9,1190
|9,1740
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,25
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|7,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,45
|73,45
|0,53
|
Seans Raporu
17:51
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17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
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17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN