***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.05.2022 16:24
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030263
BIST
16:192.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,00
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:1915,4725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0885
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:1916,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0677
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:19896,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,39
|Açılış
|: 895,95
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,95
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KNFRT
|6,60
|19.341.713
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.319.097
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|270.294.175
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.005.496
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|2.423.642
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|142.420.602
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.772.980
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.142.946
|% -9,95
|
|THYAO
|42,22
|2.629.863.449
|% 0,86
|
|SAHOL
|19,30
|1.932.716.539
|% 1,85
|
|SISE
|19,87
|1.505.507.061
|% 1,38
|
|KRDMD
|15,62
|1.022.788.680
|% -0,95
|
|TUPRS
|255,30
|925.445.069
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,81
|870.129.349
|% 4,67
|
|KARSN
|5,26
|716.486.176
|% 3,14
|
|EKGYO
|2,68
|342.052.724
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,30
|1.932.716.539
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,57
|385.133.640
|% -0,22
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4705
|15,4755
|% 0,59
|
|Euro
|16,0570
|16,0747
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,8009
|18,8952
|% 0,67
|
|Frank
|15,3869
|15,4796
|% 0,90
|
|Riyal
|4,1148
|4,1355
|% 0,81
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-20,00
|
|Altın Gr.
|900
|900
|0,63
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-38,00
|
|Tam
|6.033
|6.189
|-50,72
|
|Yarım
|2.916
|2.994
|-24,54
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|-12,26
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,28
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,59
|
Seans Raporu
16:17
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16:32DOHOL
Yüzde 4.95 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 209, 245 adet işlem
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16:31RHEAG
Yüzde 9.66 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 674, 496 adet işlem
-
16:30ISSEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 850 adet işlem
-
16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAL, TKFEN
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 82 artarak (% 0.50 ) 2, 155