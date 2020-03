***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş. Telekomünikasyon Sistemleri 50000000 43.746.766,5 TRY 87,49 Bağlı OrtaklıkANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş. Gayrimenkul alım satımı kiraya verilmesi.inşaat işleri ile iştigal etmek 44000000 23100000 TRY 52,5 Bağlı OrtaklıkTASFİYE HALİNDE ANEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Güneş enerjisi santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı. projelendirme. sistem tasarımı. santral kurulumları. lisans alımı.işletme - bakım ve üretim takibi 2500000 1762500 TRY 70,5 Bağlı OrtaklıkANEL DAR LIBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC . Elektrik ve mekanik proje dizaynı.Taahhüt.İşletme.Bakım.Teknik alt yapı 1000000 650000 LYD 65 Bağlı OrtaklıkANELMEP MAINTENANCE and OPERATIONS LLC Elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt. tasarım. uygulama. bakım. onarım ve işletme hizmetleri 1095000 536550 QAR 49 Bağlı OrtaklıkANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. Gemi sektöründe ticari savaş ve özel deniz araçlarının elektrik ve elektromekanik sistemleri projelendirilmesi.montajı.taahhüdü ve bakımı 300000 279000 TRY 93 Bağlı OrtaklıkANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING LIMITED L.L.C Her türlü proje taahhüt işleri 150000 73500 AED 49 Bağlı OrtaklıkANEL ENGINEERING-TECHNOLOGICAL COMPANY L.L.C (TASFİYE HALİNDE) Elektrik .Proje. Taahhüt. Mühendislik işleri 10000 10000 RUB 100 Bağlı OrtaklıkANEL ENGINEERING & CONTRACTİNG LTD. Elektrik ve Mekanik Sistemleri 100000 100000 GBP 100 Bağlı Ortaklık