***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 18:44
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
TOLGA TUTUM Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Mühendislik ve Yapım Direktörü,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
EMİN ÜMİT DEMİRHAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
KAMİL SERKAN KILIÇ Teklif ve Satınalma Direktörü Elektrik Mühendisi Teklif Direktörü -
AHMET ÖZGÜR ÖZYURT Ticari Grup Direktörü İnşaat Mühendisi - -
BİRGÜL EROL Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü Ekonomist Kurumsal Gelişim Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853581
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05393,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,36
|Açılış
|: 393,07
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4583
|8,5007
|% 0,62
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.564
|12,80
|
|Tam
|2.617
|2.630
|13,00
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
Seans Raporu
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17:59VKFYO
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17:56XU100
Endeks 116, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 20, 777.00 milyon TL de
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17:56OLMIP
Yüzde 4.04 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 513 adet işlem
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17:55PRKAB
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 193, 460 adet işlem
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17:54AKENR
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 488, 301 adet işlem