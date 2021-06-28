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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.06.2021 15:46



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş. Telekomünikasyon Sistemleri 50000000 48.302.577,04 TRY 96,61 Bağlı Ortaklık
ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş. Gayrimenkul alım satımı kiraya verilmesi.inşaat işleri ile iştigal etmek 44000000 23100000 TRY 52,5 Bağlı Ortaklık
ANEL DAR LIBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC . Elektrik ve mekanik proje dizaynı.Taahhüt.İşletme.Bakım.Teknik alt yapı 1000000 650000 LYD 65 Bağlı Ortaklık
ANELMEP MAINTENANCE and OPERATIONS LLC Elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt. tasarım. uygulama. bakım. onarım ve işletme hizmetleri 1095000 536550 QAR 49 Bağlı Ortaklık
ANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. Gemi sektöründe ticari savaş ve özel deniz araçlarının elektrik ve elektromekanik sistemleri projelendirilmesi.montajı.taahhüdü ve bakımı 300000 279000 TRY 93 Bağlı Ortaklık
ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING LIMITED L.L.C Her türlü proje taahhüt işleri 150000 73500 AED 49 Bağlı Ortaklık
ANEL ENGINEERING & CONTRACTİNG LTD. Elektrik ve Mekanik Sistemleri 100000 100000 GBP 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944492


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ATATP 26,40 47.774.713 % 10,00  
TKURU 246,40 6.168.950 % 10,00  
TACTR 31,90 1.092.065 % 10,00  
VANGD 5,29 4.832.748 % 9,98  
YAPRK 35,48 2.742.139 % 9,98  
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Euro 10,4123 10,4197 % -0,45  
Sterlin 12,0950 12,1557 % -0,31  
Frank 9,4481 9,5050 % -0,72  
Riyal 2,3200 2,3316 % -0,43  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -1,32  
Altın Gr. 499 499 -3,14  
Cumhuriyet 3.302 3.352 -23,00  
Tam 3.288 3.371 -21,11  
Yarım 1.589 1.631 -10,21  
Çeyrek 797 815 -5,11  
Gümüş.Ons 26,15 26,18 0,06  
Gümüş Gr. 7,33 7,33 -0,03  
B. Petrol 75,20 75,20 -0,16  
Seans Raporu 16:01
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