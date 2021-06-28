***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.06.2021 15:46
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş. Telekomünikasyon Sistemleri 50000000 48.302.577,04 TRY 96,61 Bağlı Ortaklık
ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş. Gayrimenkul alım satımı kiraya verilmesi.inşaat işleri ile iştigal etmek 44000000 23100000 TRY 52,5 Bağlı Ortaklık
ANEL DAR LIBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC . Elektrik ve mekanik proje dizaynı.Taahhüt.İşletme.Bakım.Teknik alt yapı 1000000 650000 LYD 65 Bağlı Ortaklık
ANELMEP MAINTENANCE and OPERATIONS LLC Elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt. tasarım. uygulama. bakım. onarım ve işletme hizmetleri 1095000 536550 QAR 49 Bağlı Ortaklık
ANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. Gemi sektöründe ticari savaş ve özel deniz araçlarının elektrik ve elektromekanik sistemleri projelendirilmesi.montajı.taahhüdü ve bakımı 300000 279000 TRY 93 Bağlı Ortaklık
ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING LIMITED L.L.C Her türlü proje taahhüt işleri 150000 73500 AED 49 Bağlı Ortaklık
ANEL ENGINEERING & CONTRACTİNG LTD. Elektrik ve Mekanik Sistemleri 100000 100000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944492
BIST
16:011.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:018,7308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0335
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:0110,4197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0468
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:01498,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,20
|Açılış
|: 498,87
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ATATP
|26,40
|47.774.713
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.168.950
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.832.748
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.742.139
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.075.876
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.938.191
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.738.679
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|839.119.391
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,96
|773.730.365
|% -4,39
|
|THYAO
|14,08
|698.018.850
|% -1,40
|
|SASA
|29,18
|486.429.675
|% -0,48
|
|KRDMD
|6,71
|404.742.478
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,96
|773.730.365
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|339.450.703
|% -1,36
|
|GARAN
|8,19
|839.119.391
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,35
|352.762.602
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,09
|68.684.021
|% -0,91
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7286
|8,7308
|% -0,38
|
|Euro
|10,4123
|10,4197
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0950
|12,1557
|% -0,31
|
|Frank
|9,4481
|9,5050
|% -0,72
|
|Riyal
|2,3200
|2,3316
|% -0,43
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,32
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,21
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,16
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16AKCNS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 018 adet işlem
-
16:14GEDIK
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 402 adet işlem
-
16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, EREGL
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 15 kaybederek (% -0.58 ) 1, 224
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, ATATP, TACTR, YESIL, ERBOS, DAGHL, SERVE, YAPRK, SELVA, TKURU