***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1 TRY 53454935.133 TRY 20,17 1) Oyda İmtiyaz 2) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üye seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 211545064.867 TRY 79,83 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985216BIST