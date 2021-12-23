Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2021 15:23
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ANEL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ RIDVAN ÇELİKEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 23.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 44.35 Bağımsız Üye Değil
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi 10.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 0.0004 Bağımsız Üye Değil
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 23.05.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyelisi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0.95 Bağımsız Üye Değil
AHMET BÜLENT BATUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.05.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
ORHAN SALTUK ERTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.12.2021 İcrada Görevli Değil - Monitor Group Danışmanlık şirketinde yönetici ortak Hayır Bağımsız Üye Değil
OĞUZ TEZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.12.2019 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802619 Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi
EMİN ÜMİT DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.05.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847867 Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
ORHAN SALTUK ERTOP Yönetim Kurulu Üyesi Avukat - Monitor Group Danışmanlık şirketinde yönetici ortak
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
EMİN ÜMİT DEMİRHAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
TOLGA TUTUM Mühendislik ve Yapım Direktörü Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü -
KAMİL SERKAN KILIÇ Teklif ve Satınalma Direktörü Elektrik Mühendisi Teklif Direktörü -
ADNAN EK Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Grup Yöneticisi -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985804


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.805
Değişim :  0,06% |  1,15
Açılış :  1.835  
Önceki Kapanış :  1.804  
En Yüksek
1.849 En Düşük
1.726
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 359,70 32.383.177 % 10,00  
OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,2700 11,2969 % -7,33  
Euro 12,8017 12,8384 % -7,24  
Sterlin 15,0691 15,1447 % -7,29  
Frank 12,2059 12,2794 % -7,66  
Riyal 2,9884 3,0033 % -7,76  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -0,10  
Altın Gr. 653 654 -54,26  
Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,82 22,85 0,02  
Gümüş Gr. 8,25 8,25 -0,71  
B. Petrol 75,46 75,46 0,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru