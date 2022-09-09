***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2022 18:49
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş. Telekomünikasyon Sistemleri 50000000 48.302.577,04 TRY 96,61 Bağlı Ortaklık
ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş. Gayrimenkul alım satımı kiraya verilmesi.inşaat işleri ile iştigal etmek 44000000 23100000 TRY 52,5 Bağlı Ortaklık
ANEL DAR LIBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC . Elektrik ve mekanik proje dizaynı.Taahhüt.İşletme.Bakım.Teknik alt yapı 1000000 650000 LYD 65 Bağlı Ortaklık
ANELMEP MAINTENANCE and OPERATIONS LLC Elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt. tasarım. uygulama. bakım. onarım ve işletme hizmetleri 1095000 536550 QAR 49 Bağlı Ortaklık
ANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. Gemi sektöründe ticari savaş ve özel deniz araçlarının elektrik ve elektromekanik sistemleri projelendirilmesi.montajı.taahhüdü ve bakımı 300000 279000 TRY 93 Bağlı Ortaklık
ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. Her türlü proje taahhüt işleri 150000 150000 AED 100 Bağlı Ortaklık
ANEL ENGINEERING & CONTRACTİNG LTD. Elektrik ve Mekanik Sistemleri 11400000 11400000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062178
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0978
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.006,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.006,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2262
|18,2359
|% 0,07
|
|Euro
|18,3104
|18,3238
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0689
|21,1746
|% 0,78
|
|Frank
|18,8991
|19,0129
|% 1,00
|
|Riyal
|4,8378
|4,8620
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,24
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.755
|6.845
|16,00
|
|Yarım
|3.292
|3.346
|8,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.671
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,13
|
|B. Petrol
|91,64
|91,64
|2,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152