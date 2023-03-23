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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.03.2023 18:43
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Finansal Kontrol ve Hazine Yöneticisi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
ORHAN SALTUK ERTOP Yönetim Kurulu Üyesi Avukat - Monitor Group Danışmanlık Şirketinde Yönetici Ortak ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
EMİN ÜMİT DEMİRHAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
ADNAN EK Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Grup Yöneticisi -
NESRİN BAYRAKTAR SARI İnsan Kaynakları ve Kurumsal Kültür Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127505


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Cumhuriyet 8.177 8.301 140,00  
Tam 8.229 8.337 77,00  
Yarım 4.034 4.079 37,00  
Çeyrek 2.017 2.040 19,00  
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