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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2023 16:24
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ANEL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ RIDVAN ÇELİKEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 23.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 44.35 Bağımsız Üye Değil
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi 10.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 0.0004 Bağımsız Üye Değil
ORHAN SALTUK ERTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.12.2021 İcrada Görevli Değil - Monitor Group Danışmanlık Şirketinde Yönetici Ortak ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
OĞUZ TEZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.12.2019 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802619 Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi
MERT YAZICIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.08.2023 İcrada Görevli Değil Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180853 Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Finansal Kontrol ve Hazine Yöneticisi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
ORHAN SALTUK ERTOP Yönetim Kurulu Üyesi Avukat - Monitor Group Danışmanlık Şirketinde Yönetici Ortak ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
MERT YAZICIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği -
ADNAN EK Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Grup Yöneticisi -
NESRİN BAYRAKTAR SARI İnsan Kaynakları ve Kurumsal Kültür Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü -

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180860


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Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.998 11.082 -22,00  
Yarım 5.503 5.566 -12,00  
Çeyrek 2.752 2.783 -6,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,60 0,01  
Gümüş Gr. 20,51 20,54 0,11  
B. Petrol 85,72 85,72 0,58  
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