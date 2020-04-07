***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıABT MEP JOİNT VENTUREVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih29/06/2018Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar29.06.2018 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamamız ile Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Schiphol Havalimanının genişletilmesi çalışmaları kapsamında 55.000 m2'lik alanda yapılacak Yeni İskele İnşaatının (Pier) Elektrik ve Mekanik İşlerinin yapımının, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş, Ballast Nedam Bouw ve TAV Tepe Afken Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş tarafından eşit hissedarlık yapısı altında kurulan ABT MEP V.O.F. iş ortaklığı tarafından üstlenildiğini yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşmıştık.Aynı proje kapsamında işveren tarafından verilen ek iş emirlerine ilişkin değişiklik emri imzalanarak bugün tarafımıza iletilmiş olup, ek işlerle birlikte projenin toplam değeri 69.964.105,92 Euro ya yükselmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835947BIST