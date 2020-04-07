***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.04.2020 16:37
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ABT MEP JOİNT VENTURE
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/06/2018
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
29.06.2018 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamamız ile Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Schiphol Havalimanının genişletilmesi çalışmaları kapsamında 55.000 m2'lik alanda yapılacak Yeni İskele İnşaatının (Pier) Elektrik ve Mekanik İşlerinin yapımının, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş, Ballast Nedam Bouw ve TAV Tepe Afken Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş tarafından eşit hissedarlık yapısı altında kurulan ABT MEP V.O.F. iş ortaklığı tarafından üstlenildiğini yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşmıştık.
Aynı proje kapsamında işveren tarafından verilen ek iş emirlerine ilişkin değişiklik emri imzalanarak bugün tarafımıza iletilmiş olup, ek işlerle birlikte projenin toplam değeri 69.964.105,92 Euro ya yükselmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835947
BIST