***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHyundai Engineering & Construction Co. Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%2,26Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0,025İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/04/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar17.04.2020 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından üstlenildiği kamuoyuna duyurulan Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) elektrik ve mekanik işleri sözleşmesine ilişkin görüşmeler tamamlanarak, ilgili sözleşme ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. arasında imzalanmıştır. Projeye ilişkin olarak toplam tutarlarları 38.431.318,68 USD (139.890.000 QAR) olan avans ve kesin teminat mektupları proje ana yüklenicisi olan Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Şirketi'ne (Hyundai) ye teslim edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853213BIST