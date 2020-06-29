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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

29.06.2020 08:21
GÜNCEL HABERLER



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,26
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,025
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/04/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

17.04.2020 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından üstlenildiği kamuoyuna duyurulan Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) elektrik ve mekanik işleri sözleşmesine ilişkin görüşmeler tamamlanarak, ilgili sözleşme ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. arasında imzalanmıştır. Projeye ilişkin olarak toplam tutarlarları 38.431.318,68 USD (139.890.000 QAR) olan avans ve kesin teminat mektupları proje ana yüklenicisi olan Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Şirketi'ne (Hyundai) ye teslim edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853213


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAKC 6,72 31.586.243 % 0,90  
CASA 22,50 4.568 % 0,45  
ARDYZ 29,12 13.396.171 % -2,48  
BAYRK 8,23 4.938.560 % -2,95  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4092 8,4514 % -0,28  
Frank 7,2044 7,2478 % 0,02  
Riyal 1,8195 1,8286 % -0,16  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 390 390 -0,91  
Cumhuriyet 2.526 2.545 5,10  
Tam 2.600 2.612 5,20  
Yarım 1.263 1.278 2,50  
Çeyrek 632 640 1,20  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,07  
Gümüş Gr. 3,93 3,93 0,00  
B. Petrol 40,52 40,52 -0,41  
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