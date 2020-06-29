***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.06.2020 08:21
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,26
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,025
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/04/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
17.04.2020 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından üstlenildiği kamuoyuna duyurulan Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) elektrik ve mekanik işleri sözleşmesine ilişkin görüşmeler tamamlanarak, ilgili sözleşme ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. arasında imzalanmıştır. Projeye ilişkin olarak toplam tutarlarları 38.431.318,68 USD (139.890.000 QAR) olan avans ve kesin teminat mektupları proje ana yüklenicisi olan Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Şirketi'ne (Hyundai) ye teslim edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853213
BIST
12:37115.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 583,02
|Açılış
|: 114.776
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|Önceki Kapanış
|: 114.668
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115.342
En Düşük
114.432
12:376,8554
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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En Düşük
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12:377,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
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12:37389,39
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 390,68
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391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|OYAKC
|6,72
|31.586.243
|% 0,90
|
|CASA
|22,50
|4.568
|% 0,45
|
|ARDYZ
|29,12
|13.396.171
|% -2,48
|
|BAYRK
|8,23
|4.938.560
|% -2,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4092
|8,4514
|% -0,28
|
|Frank
|7,2044
|7,2478
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,21
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|5,10
|
|Tam
|2.600
|2.612
|5,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,50
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,41
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