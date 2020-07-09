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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.07.2020 13:21
GÜNCEL HABERLER



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
C.C.M. s.r.l.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. şirketi'ne, North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesi elektrik,mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen  51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz C.C.M. s.r.l. tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır.
Projenin Eylül 2021 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, C.C.M. s.r.l. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858194


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KENT 917,10 34.056.308 % 9,99  
GLRYH 13,32 12.783.285 % 9,99  
BFREN 342,60 21.436.539 % 9,98  
VKFYO 6,39 10.503.766 % 9,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6508 8,6941 % 0,32  
Frank 7,2838 7,3277 % 0,07  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 0,15  
Altın Gr. 399 399 0,24  
Cumhuriyet 2.592 2.612 6,80  
Tam 2.668 2.680 6,90  
Yarım 1.296 1.311 3,40  
Çeyrek 648 656 1,70  
Gümüş.Ons 18,88 18,91 0,17  
Gümüş Gr. 4,16 4,17 0,04  
B. Petrol 43,42 43,42 0,12  
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