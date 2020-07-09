***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
09.07.2020 13:21
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
C.C.M. s.r.l.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. şirketi'ne, North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesi elektrik,mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz C.C.M. s.r.l. tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır.
Projenin Eylül 2021 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, C.C.M. s.r.l. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858194
BIST
14:04119.204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,38
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
14:046,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9000
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|Önceki Kapanış
|: 6,8900
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6,8691
En Düşük
6,8526
14:047,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,8114
En Düşük
7,7558
14:04399,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,24
|Açılış
|: 399,15
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|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.918.836
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.056.308
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.783.285
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|21.436.539
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.503.766
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.276.490
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|71.618.939
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,44
|16.866.166
|% -9,29
|
|SNPAM
|8,75
|4.383.672
|% -9,14
|
|ARTI
|2,01
|947.683
|% -7,37
|
|SISE
|6,70
|2.510.053.534
|% 5,18
|
|THYAO
|11,79
|1.311.723.061
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,73
|951.368.658
|% 9,74
|
|EKGYO
|2,27
|838.861.117
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|631.633.165
|% -0,31
|
|SISE
|6,70
|2.510.053.534
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,27
|838.861.117
|% -0,44
|
|TRKCM
|4,73
|951.368.658
|% 9,74
|
|KRDMD
|3,26
|631.633.165
|% -0,31
|
|ZOREN
|2,65
|391.628.294
|% -5,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6508
|8,6941
|% 0,32
|
|Frank
|7,2838
|7,3277
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,15
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|6,80
|
|Tam
|2.668
|2.680
|6,90
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,40
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,12
|