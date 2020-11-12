***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.11.2020 15:52
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
IMAR Trading & Contracting WLL
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
04.09.2020 tarihli KAP duyurusu ile Kamuoyu ve Yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, Fit-out Works at Lusail Katara (Cresent) Hotel projesi elektrik, mekanik ve tesisat işleri sözleşmesine ilişkin görüşmeler tamamlanarak, ilgili sözleşme Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile IMAR Trading & Contracting WLL arasında 12.11.2020 tarihinde imzalanmıştır. Projenin 16(onaltı) ayda tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888126
BIST
15:521.286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:527,7280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0665
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
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7,8964
En Düşük
7,6745
15:529,1255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0633
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:52463,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,12
|Açılış
|: 463,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:52
|BFREN
|1.145,80
|43.323.361
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.447.596
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|96.980.893
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.136.006
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|119.288.613
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,80
|7.692.018.899
|% 3,53
|
|YKBNK
|2,86
|2.643.011.127
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,16
|2.624.411.629
|% 5,05
|
|THYAO
|12,08
|2.140.331.365
|% 2,55
|
|AKBNK
|6,35
|1.863.059.806
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,86
|2.643.011.127
|% 2,14
|
|GARAN
|8,80
|7.692.018.899
|% 3,53
|
|KRDMD
|4,16
|2.624.411.629
|% 5,05
|
|EKGYO
|1,92
|616.053.093
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,35
|1.863.059.806
|% 2,09
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7220
|7,7280
|% -0,85
|
|Euro
|9,1117
|9,1255
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,1004
|10,1511
|% -1,62
|
|Frank
|8,3827
|8,4331
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0486
|2,0589
|% -1,10
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-74,59
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-36,08
|
|Çeyrek
|743
|760
|-18,04
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|
Seans Raporu
15:52
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16:03BRISA
Yüzde 5.49 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 804 adet işlem
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16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 56 artarak (% 1.16 ) 1, 443
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16:02XU100
Endeks 1, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 38, 177.00 milyon TL de
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16:02MARTI
Yüzde 5.33 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 502, 139 adet işlem
-
15:59BRISA
Yüzde 5.55 oranında artışla 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 490, 695 adet işlem