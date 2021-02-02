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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.02.2021 10:14



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%1,32
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/02/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri kapsamında proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) şirketine, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen  11.731.511,28 Katar Riyali (yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz IRIS tarafından uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin niyet mektubu (Letter of Intent) taraflarca imzalanarak sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906881


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